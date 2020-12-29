Капитан молодёжной сборной Канады Кирби Дак пропустит 4-5 месяцев из-за травмы

19-летний нападающий молодёжной сборной Канады Кирби Дак, получивший перелом правого запястья в выставочной игре со сборной России (1:0) перед МЧМ-2021, перенёс операцию в расположении своего клуба – «Чикаго Блэкхоукс».
«Сегодня нападающий «Блэкхоукс» Кирби Дач перенес успешную операцию в Чикаго в связи с переломом правого запястья, который он получил 23 декабря при подготовке к МЧМ-2021. Мы ожидаем, что Кирби вернётся к тренировкам примерно через 4-5 месяцев», — гласит заявление врача «Чикаго», опубликованное на официальном сайте клуба.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 Кирби Дак провёл в составе «Чикаго» 64 встречи, в которых набрал 23 (8+15) очка при коэффициенте полезности «-1». Ещё 3 встречи он отыграл в АХЛ в составе «Рокфорд Айсхогс», не отметившись результативными действиями.
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