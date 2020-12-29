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Вратарь «Лос-Анджелеса» представил новый шлем с изображением Коби Брайанта

Вратарь «Лос-Анджелеса» представил новый шлем с изображением Коби Брайанта
Хоккей / НХЛ 0

26-летний американский вратарь клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Кэлвин Петерсен представил новый шлем на предстоящий сезон, при создании дизайна которого он отдал дань уважения легендарному баскетболисту клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту, разместив его силуэт в игровом джерси на обратной стороне защитной маски.

Фото доступно в «Твиттере» Кэлвина Петерсена.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 Петерсен провёл 8 встреч, его процент отражённых бросков в этих матчах составил 92% при коэффициенте надёжности 2,64.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в городе Калабасасе (штат Калифорния, США). Причиной гибели стало крушение вертолёта. На борту также находилась его дочь Джианна и ещё семь человек. Ни один из них не выжил.

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