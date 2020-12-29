Один из ключевых игроков «молодёжки» Швеции получил травму в игре с Австрией

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира между сборными Австрии и Швеции. После второго периода в счёте ведут номинальные гости льда – 3:0.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Sportsnet Крис Джонстон, один из ключевых игроков «молодёжки» Швеции 18-летний форвард Лукас Рэймонд отправился в раздевалку после неудачного столкновения с бортом. Как отмечает источник, хоккеист не мог даже самостоятельно передвигаться без поддержки персонала.
На минувшем драфте НХЛ 2020 года Лукас Рэймонд был выбран «Детройт Ред Уингз» в первом раунде под 4-м номером. На текущем МЧМ-2021 форвард проводил вторую встречу, на его счету 2 голевых передачи.
Напомним, что 31 декабря молодёжная сборная России встретится со Швецией. Начало игры – 5:30 мск.
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