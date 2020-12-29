Сборная Швеции перед матчем с Россией одержала 54-ю победу подряд в группах МЧМ

Сборная Швеции на молодёжном чемпионате мира обыграла команду Австрии (4:0). Эта победа стала для Швеции 54-й подряд на групповых этапах турнира. В последний раз шведская сборная проигрывала в группе молодёжного чемпионата мира 31 декабря 2006 года, тогда шведы уступили сборной США (2:3 ОТ).

В нынешнем турнире Швеция разгромила Чехию со счётом 7:1. На чемпионате главным тренером команды является 30-летний Джоэл Реннмарк, который заменил заболевшего коронавирусом Томаса Монтена. В следующем матче, 31 декабря, команда Швеции сыграет со сборной России.

Ранее на турнире россияне обыграли сборную США со счётом 5:3 и уступили команде Чехии – 0:2. Также на групповом этап наша команда сыграет с Австрией (30 декабря) и Швецией (31 декабря).