Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная Швеции перед матчем с Россией одержала 54-ю победу подряд в группах МЧМ

Сборная Швеции перед матчем с Россией одержала 54-ю победу подряд в группах МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная Швеции на молодёжном чемпионате мира обыграла команду Австрии (4:0). Эта победа стала для Швеции 54-й подряд на групповых этапах турнира. В последний раз шведская сборная проигрывала в группе молодёжного чемпионата мира 31 декабря 2006 года, тогда шведы уступили сборной США (2:3 ОТ).

В нынешнем турнире Швеция разгромила Чехию со счётом 7:1. На чемпионате главным тренером команды является 30-летний Джоэл Реннмарк, который заменил заболевшего коронавирусом Томаса Монтена. В следующем матче, 31 декабря, команда Швеции сыграет со сборной России.

Ранее на турнире россияне обыграли сборную США со счётом 5:3 и уступили команде Чехии – 0:2. Также на групповом этап наша команда сыграет с Австрией (30 декабря) и Швецией (31 декабря).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020