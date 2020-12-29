Сборная Швеции перед матчем с Россией одержала 54-ю победу подряд в группах МЧМ
Сборная Швеции на молодёжном чемпионате мира обыграла команду Австрии (4:0). Эта победа стала для Швеции 54-й подряд на групповых этапах турнира. В последний раз шведская сборная проигрывала в группе молодёжного чемпионата мира 31 декабря 2006 года, тогда шведы уступили сборной США (2:3 ОТ).
В нынешнем турнире Швеция разгромила Чехию со счётом 7:1. На чемпионате главным тренером команды является 30-летний Джоэл Реннмарк, который заменил заболевшего коронавирусом Томаса Монтена. В следующем матче, 31 декабря, команда Швеции сыграет со сборной России.
Ранее на турнире россияне обыграли сборную США со счётом 5:3 и уступили команде Чехии – 0:2. Также на групповом этап наша команда сыграет с Австрией (30 декабря) и Швецией (31 декабря).
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
05:35
-
04:29
-
03:34
-
03:00
-
02:47
-
01:20
- 28 декабря 2020
-
23:59
-
23:19
-
23:06
-
22:50
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:06
-
21:58
-
21:49
-
21:41
-
21:31
-
21:17
-
21:13
-
20:46
-
20:36
-
20:19
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:25
-
19:18
-
19:12
-
19:11
-
18:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам