Аткинсон — о голевом спаде: люди говорят: «Без Панарина он ничто». У меня горит от этого

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон поделился мнением о спаде личной результативности в минувшем сезоне.
Американского форварда не устраивает, что его успехи в позапрошлом связывают исключительно с фигурой Артемия Панарина, который в прошлое межсезонье ушёл в «Нью-Йорк Рейнджерс». В результате Американец забил 12 голов в 44 матчах регулярного чемпионата-2019/2020 против 41 гола в 80 матчах сезона-2018/2019.
«У меня определённо горит от этого. В предыдущем сезоне у меня был 41 гол, а теперь люди сразу заговорили: «Без Панарина он ничто». Панарин – блестящий игрок, без сомнений. Но я забивал чёртовы 35 и 27 голов в тех сезонах, когда его не было в команде. Люди довольно быстро перевернули страницу, даже не зная о том, что происходит. Это действительно разжигает во мне огонь», – цитирует Аткинсона The Score.
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