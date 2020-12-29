40-летний Ерёменко побил рекорд Подомацкого по матчам на ноль за один клуб

Вчера, 28 декабря, московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев матча стал голкипер бело-голубых Александр Ерёменко. 40-летний вратарь завершил матч с 39 отражёнными бросками, оформив второй шат-аут в нынешнем сезоне. Это позволило ему превзойти достижение Егора Подомацкого по количеству матчей на ноль в составе одного клуба в истории чемпионатов России и СССР. Ерёменко провёл 63 матча на ноль за московское «Динамо». Подомацкий 62 раза оставлял в неприкосновенности ворота «Локомотива».

Кроме того, Ерёменко обновил новый клубный рекорд в номинации «Самый взрослый матч на ноль за всю историю клуба».