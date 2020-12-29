Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

Вчера, 28 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В четвёртый игровой день было сыграно два матча.

Сборная Швеции U20 — сборная Австрии U20 — 4:0.

Младшие «тре крунур» продлили победную серию на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира до 54 матчей. Дублем в составе шведов отметился Ноэль Гунлер.

Сборная Словакии U20 — сборная Германии U20 — 3:4 ОТ.

В составе немцев отличились Тим Штюцле (дубль), Флориан Элиас и в дополнительное время Марио Циммерман. За словаков забили Михал Мразик (дубль) и Андрей Миклуха. Для немецкой команды эта победа стала первой на турнире.

Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Австрии. Матч состоится 30 декабря. Начало — в 5:30 мск.