Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021
Вчера, 28 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В четвёртый игровой день было сыграно два матча.
Сборная Швеции U20 — сборная Австрии U20 — 4:0.
Младшие «тре крунур» продлили победную серию на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира до 54 матчей. Дублем в составе шведов отметился Ноэль Гунлер.
U20 ЧМ-2021. Группа B
29 декабря 2020, вторник. 02:00 МСК
Австрия U20
Окончен
0 : 4
Швеция U20
0:1 Гунлер (Юханссон, Хольмстрём) – 17:45' (5x4) 0:2 Нидербах (Сёдерстрём, Рэймонд) – 24:36' (5x4) 0:3 Гунлер (Хольмстрём, Берглунд) – 30:58' (5x5) 0:4 Рэймонд (Хольц, Сундсвик) – 52:37' (5x5)
Сборная Словакии U20 — сборная Германии U20 — 3:4 ОТ.
В составе немцев отличились Тим Штюцле (дубль), Флориан Элиас и в дополнительное время Марио Циммерман. За словаков забили Михал Мразик (дубль) и Андрей Миклуха. Для немецкой команды эта победа стала первой на турнире.
U20 ЧМ-2021. Группа A
29 декабря 2020, вторник. 05:30 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Германия U20
0:1 Штюцле (Элиас, Гнип) – 05:39' (5x5) 1:1 Мразик (Гольян) – 10:07' (4x5) 2:1 Миклуха (Коленич, Элиаш) – 23:10' (5x5) 2:2 Штюцле (Гнип) – 28:13' (5x4) 3:2 Мразик (Немец, Еллуш) – 34:41' (5x4) 3:3 Элиас (Гнип, Петерка) – 39:14' (5x4) 3:4 Циммерман (Петерка, Штюцле) – 64:01' (4x3)
Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Австрии. Матч состоится 30 декабря. Начало — в 5:30 мск.
Третий номер драфта НХЛ Штюцле забил эффектный гол словакам, пройдя через всю площадку
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