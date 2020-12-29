Агент Черных: Ковальчук хотел остаться в Америке, всё-таки он многодетный папа
Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал переход российского форварда Ильи Ковальчука в «Авангард».
«Ждал предложений из НХЛ. Если бы подождал ещё, может быть, там что-то и появилось бы. Плюс Илья многодетный папа. Конечно, ему хотелось бы остаться в Америке. Но он всё взвесил и принял соответствующее решение. Надеюсь, он будет радовать болельщиков «Авангарда» и всего российского хоккея своей хорошей игрой.
Карьера в НХЛ завершена? Это решение должен принять сам игрок. Он лучше всех экспертов чувствует, в какой он форме, сколько готов играть, здраво оценивает конкуренцию. Илья — умный парень, с большим опытом. Думаю, он поступит правильно. Так что экспертам придётся подождать его решения», — цитирует Черных Sport24.
Вайсфельд: на бумаге Ковальчук — усиление. Но в данной ситуации возникает много вопросов
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