Австрия — Россия: онлайн-трансляция матча молодёжного чемпионата мира начнётся в 5:30 мск
29 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Австрии. Начало — в 5:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 25 декабря по 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Обе команды уже провели по два матча на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2). В свою очередь австрийская команда в первой встрече была разгромлена командой США (0:11), а во второй — сборной Швеции (0:4).
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Может выйти так, что всё решит разница шайб. Поэтому надо обыгрывать шведов и положить Австрии как можно больше.
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