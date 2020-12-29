«Ак Барс» сыграл в бенди на открытом стадионе

«Ак Барс» провёл тренировку на открытом воздухе на стадионе «Трудовые резервы». «Барсы» сыграли в хоккей с мячом, а после завершения матча провели беговую работу на льду, сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Фото также можно посмотреть в официальной группе «Ак Барса» во «ВКонтакте».
«Команда Дмитрия Квартальнова в эти дни должна была участвовать в розыгрыше Кубка Шпенглера, но из-за отмены турнира в Швейцарии получила 12-дневный перерыв в чемпионате КХЛ.
В связи с этим тренеры «Ак Барса» приняли решение разнообразить тренировочный процесс и добавили в расписание команды подобные занятия на открытом воздухе. Погодные условия тренировке не помешали: 29 декабря казанцы тренировались на улице при "-17".
Команда завершает первый тренировочный цикл и получит новогодние выходные. 2 января «Ак Барс» возобновит занятия на клубной базе и продолжит подготовку к отрезку из восьми матчей за 16 дней», — сказано в пресс-релизе казанского клуба.
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