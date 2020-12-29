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Нападающий Данил Воеводин прокомментировал обмен в систему СКА из «Торпедо»

Нападающий Данил Воеводин прокомментировал обмен в систему СКА из «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий Данил Воеводин прокомментировал обмен в систему СКА из «Торпедо». Сейчас российский форвард находится в расположении клуба ВХЛ «СКА-Нева».

«Эмоции от перехода в систему СКА только положительные. СКА — отличный клуб с хорошей системой. Считаю, что в Петербурге созданы все условия, чтобы прогрессировать как хоккеисту и добавлять с каждым днём!
Знаю Дениса Орловича-Грудкова, мы вместе играли за «Торпедо» в этом сезоне.

«СКА-Нева» — отличная, молодая, боевая команда. Знаю, что турнирное положение прямо сейчас не совсем хорошее, но будем делать всё, чтобы попасть в плей-офф и биться за самый главный трофей лиги. С тренерским штабом ещё не знаком. Про болельщиков знаю, что в Петербурге они очень мощные и очень любят хоккей!» — цитирует Воеводина пресс-служба «армейского» клуба.

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