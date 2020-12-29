Гендиректор «Югры»: трое выпускников защищали цвета сборной России на Кубке Первого канала

Генеральный директор ХК «Югра», депутат думы Югры Василий Филипенко рассказал о вертикали ханты-мансийского клуба.
«Сумма субсидии в 622 миллиона рублей для ассоциации указана корректно, но она направляется не только клубам ВХЛ, МХЛ и Юношеской лиги, но и детско-юношеской школе „Югра“, в которой занимаются 450 мальчишек в командах 13 возрастов. Замечу, что ДЮСШ „Югра“ каждый год прогрессирует и по итогам прошлого сезона заняла третье место в России, опередив школы многих исторических хоккейных центров страны. Как следствие, ряд наших воспитанников уже сегодня выступают в ВХЛ во всех линиях „Югры“, а трое выпускников защищали цвета национальной сборной на Кубке Первого канала.
Таким образом, эти средства необходимы для обеспечения работы всей нашей хоккейной вертикали, включая проживание, переезды, питание и так далее. Благодарны нашему генеральному партнёру, правительству Ханты-Мансийского автономного округа и лично губернатору региона Наталье Комаровой за поддержку.
По размеру бюджета «Югра» входит в пятёрку лучших клубов ВХЛ, но занимает в лиге примерно третье-пятое место. Не раздувать платёжную ведомость и быть в числе лидеров в соотношении «цена — качество» клубу позволяет курс на развитие своих воспитанников», — цитирует Филипенко Russia-Hockey.
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