Защитник «Барыса» Метальников выбыл на длительный срок, получив серьёзное повреждение
Защитник «Барыса» Леонид Метальников выбыл из строя на длительный срок, сообщается в официальном «твиттере» клуба из Нур-Султана.
«Защитник „Барыса“ Леонид Метальников переведён в список травмированных. Он получил серьёзное повреждение во время очередной тренировки. Для полного восстановления понадобится длительный промежуток времени. Мы желаем Леониду скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.
В нынешнем сезоне 30-летний Метальников принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-8" и шести минутах штрафного времени. Этот сезон стал третьим для игрока в клубе и лиги.
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