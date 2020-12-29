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Защитник «Барыса» Метальников выбыл на длительный срок, получив серьёзное повреждение

Защитник «Барыса» Метальников выбыл на длительный срок, получив серьёзное повреждение
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Барыса» Леонид Метальников выбыл из строя на длительный срок, сообщается в официальном «твиттере» клуба из Нур-Султана.

«Защитник „Барыса“ Леонид Метальников переведён в список травмированных. Он получил серьёзное повреждение во время очередной тренировки. Для полного восстановления понадобится длительный промежуток времени. Мы желаем Леониду скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний Метальников принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-8" и шести минутах штрафного времени. Этот сезон стал третьим для игрока в клубе и лиги.

Один из ключевых защитников «Барыса» Виктор Сведберг будет прооперирован
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