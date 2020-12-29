Ковальчук: двери в НХЛ я не закрывал, но в моём возрасте нельзя делать большой перерыв

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

«Недолго думал над предложением от «Авангарда». Посоветовался с семьёй и решил поехать, всё очень быстро произошло. Семья пока не приехала в Россию, но собирается. Супруга точно приедет скоро, дети к плей-офф будут.

Я ждал предложений от конкретных команд в НХЛ, но в нынешней мировой ситуации приходилось слишком долго ждать. Я решил, что нельзя делать такой большой перерыв, тем более в моём возрасте. Никакие двери в НХЛ я не закрывал. За «Авангардом» следил, в последнее время, когда договорился.

Сегодня уже было несколько собраний, Боб великолепный специалист, выстроил отличную команду. Подходит детально ко всему, молодых ребят ставит на правильные рельсы. Вчера по прилёту прошёл медосмотр, сдал тест на ковид, так что всё в порядке. Конечно, готов играть, завтра собираюсь выскочить на лёд.

Мне самое главное быть самим собой. У нас теперь два капитана, будем чередовать с Емелиным эту должность, как я понял. До плей-офф нам нужно сплотиться хорошо, в лучшем состоянии подойти к плей-офф. С кем буду играть в тройке? Мне без разницы, это решит Хартли», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.