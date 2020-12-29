Илья Ковальчук рассказал об опции продления контракта с «Авангардом» после этого сезона

Российский нападающий Илья Ковальчук рассказал об опции продления контракта с «Авангардом» после этого сезона.

«Контракт «1+1»? Он подразумевает обоюдное согласие клуба и игрока, это нововведение. Если ни одна из сторон не возражает, то контракт автоматически продлевается на один сезон», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что «Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с Ковальчуком. Ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).