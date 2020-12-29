Дмитрий Квартальнов рассказал о тренировочном процессе «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о тренировочном процессе казанской команды.
«Всегда хорошо перезарядиться, подышать кислородом. Этот вид спорта близок к нашему хоккею, многие команды стараются в перерывах сыграть в хоккей с мячом. Во время декабрьской паузы на Евротур мы готовились к матчам со «Спартаком» и «Динамо», поэтому не могли сильно загружать ребят. А сейчас идёт работа над физикой, у нас ещё и вечерние тренировки есть на льду и в зале. Мы рады, что есть возможность так потренироваться, погода хорошая – солнечно, не очень холодно. Ребята получают хорошие эмоции», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.
Команда Квартальнова в эти дни должна была участвовать в розыгрыше Кубка Шпенглера, но из-за отмены турнира в Швейцарии получила 12-дневный перерыв в чемпионате КХЛ.
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