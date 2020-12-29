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Фазель встретится с Лукашенко в январе, чтобы обсудить подготовку к ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель встретится с Лукашенко в январе, чтобы обсудить подготовку к ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель (ИИХФ) сообщил, что встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко в январе 2021 года, чтобы обсудить подготовку к чемпионату мира 2021 года.

«Я приеду в Беларусь после Рождества. Это будет после 7 января. Визит запланирован, и он состоится, на сто процентов в этом уверен. Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим складывающуюся ситуацию, будем делать всё возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске. Для этого приложим все усилия», — приводит слова Фазеля РИА «Новости».

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что ИИХФ приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Беларуси. Есть вариант, что чемпионат мира пройдёт только в Риге. Также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава. Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Источник: президент ИИХФ лично сообщит Лукашенко о переносе ЧМ-2021 из Минска
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