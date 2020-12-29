Линдберг: хочу быть полезной частью «Динамо» и не зацикливаюсь на личной статистике

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг рассказал о впечатлениях от выступления за столичный клуб.
«Чего жду от себя в этом сезоне? Я стараюсь играть в полезный для команды хоккей, чтобы она побеждала. Я не зацикливаюсь на личной статистике и не загадываю себе каких-то конкретных цифр, сколько голов и передач я хочу набрать в сезоне. Главное, чтобы «Динамо» одержало как можно больше побед. Думаю, вместе с нашим общим, командным успехом, придёт и личный.
Даёт ли мне какое-то дополнительное чувство комфорта то, что я являюсь одним из самых результативных игроков команды? Конечно. Как я уже сказал, хочется быть полезной частью команды. И если играешь в нападении, то хочется играть максимально результативно. Когда забиваешь, и всё получается — это классное чувство. Но сезон длинный, я реально смотрю на вещи, знаю, что могут быть не только взлеты, но и падения. Поэтому просто стараюсь играть в хороший командный хоккей, тогда и очки за результативность придут сами собой.
Я практически не улыбаюсь, когда праздную заброшенную шайбу? Правда? Ох, я никогда не замечал такого за собой. Думаю, я всё же иногда улыбаюсь. Наверное, я очень глубоко погружен в игру, сосредоточен на ней. Возможно, это какая-то особенность моего характера. Но я вас услышал. Буду теперь стараться больше улыбаться», — приводит слова Линдберга пресс-служба «Динамо».
- 29 декабря 2020
-
16:48
-
16:15
-
15:35
-
15:03
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:39
-
14:37
-
14:08
-
13:58
-
13:33
-
13:13
-
12:59
-
12:40
-
12:15
-
11:41
-
11:25
-
11:00
-
10:33
-
10:12
-
09:53
-
09:30
-
09:04
-
08:50
-
08:25
-
08:14
-
08:06
-
05:35
-
04:29
-
03:34
-
03:00
-
02:47
-
01:20
- 28 декабря 2020
-
23:59