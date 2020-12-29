Линдберг: хочу быть полезной частью «Динамо» и не зацикливаюсь на личной статистике

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг рассказал о впечатлениях от выступления за столичный клуб.

«Чего жду от себя в этом сезоне? Я стараюсь играть в полезный для команды хоккей, чтобы она побеждала. Я не зацикливаюсь на личной статистике и не загадываю себе каких-то конкретных цифр, сколько голов и передач я хочу набрать в сезоне. Главное, чтобы «Динамо» одержало как можно больше побед. Думаю, вместе с нашим общим, командным успехом, придёт и личный.

Даёт ли мне какое-то дополнительное чувство комфорта то, что я являюсь одним из самых результативных игроков команды? Конечно. Как я уже сказал, хочется быть полезной частью команды. И если играешь в нападении, то хочется играть максимально результативно. Когда забиваешь, и всё получается — это классное чувство. Но сезон длинный, я реально смотрю на вещи, знаю, что могут быть не только взлеты, но и падения. Поэтому просто стараюсь играть в хороший командный хоккей, тогда и очки за результативность придут сами собой.

Я практически не улыбаюсь, когда праздную заброшенную шайбу? Правда? Ох, я никогда не замечал такого за собой. Думаю, я всё же иногда улыбаюсь. Наверное, я очень глубоко погружен в игру, сосредоточен на ней. Возможно, это какая-то особенность моего характера. Но я вас услышал. Буду теперь стараться больше улыбаться», — приводит слова Линдберга пресс-служба «Динамо».