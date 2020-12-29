Австрия – Россия на молодёжном чемпионате мира—2021: где и во сколько смотреть прямой эфир

30 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды будет сборная Австрии. Начало матча — в 5:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальной странице телеканала в YouTube. Старт матча запланирован на 5:30 мск.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Обе команды уже провели по два матча на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3) и уступила Чехии (0:2). Австрийцы разгромно проиграли командам США (0:11) и Швеции (0:4).