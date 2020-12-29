История и статистика встреч сборных России и Австрии на молодёжных чемпионатах мира

30 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Австрии. Начало матча — в 5:30 мск.

Сборные России и Австрии встречались на молодёжных чемпионатах мира 2 раза. Россияне выиграли оба матча.

МЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-2004 Финляндия Группа Россия — Австрия 3:1 Аншаков, Малкин, Овечкин — Ванек МЧМ-2009 Канада Группа Россия — Австрия 6:2 Хохряков, Чудинов, Кузнецов (2), Тарасенко, Петров — Комарек, Хартль

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 25 декабря по 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.