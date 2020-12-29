Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

История и статистика встреч сборных России и Австрии на молодёжных чемпионатах мира

История и статистика встреч сборных России и Австрии на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

30 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Австрии. Начало матча — в 5:30 мск.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Сборные России и Австрии встречались на молодёжных чемпионатах мира 2 раза. Россияне выиграли оба матча.

МЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-2004ФинляндияГруппаРоссия — Австрия3:1Аншаков, Малкин, Овечкин — Ванек
МЧМ-2009КанадаГруппаРоссия — Австрия6:2Хохряков, Чудинов, Кузнецов (2), Тарасенко, Петров — Комарек, Хартль

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 25 декабря по 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Нужен разгром соперника и возвращение уверенности! Россия — Австрия. Онлайн
Подготовка к игре, атмосфера, комментарии, голы и всё самое интересное о важной встрече команды Игоря Ларионова.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020