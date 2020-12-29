История и статистика встреч сборных России и Австрии на молодёжных чемпионатах мира
30 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Австрии. Начало матча — в 5:30 мск.
Сборные России и Австрии встречались на молодёжных чемпионатах мира 2 раза. Россияне выиграли оба матча.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-2004
|Финляндия
|Группа
|Россия — Австрия
|3:1
|Аншаков, Малкин, Овечкин — Ванек
|МЧМ-2009
|Канада
|Группа
|Россия — Австрия
|6:2
|Хохряков, Чудинов, Кузнецов (2), Тарасенко, Петров — Комарек, Хартль
Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 25 декабря по 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Нужен разгром соперника и возвращение уверенности! Россия — Австрия. Онлайн
Подготовка к игре, атмосфера, комментарии, голы и всё самое интересное о важной встрече команды Игоря Ларионова.
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
22:00
-
21:45
-
21:23
-
20:42
-
20:30
-
20:05
-
20:00
-
19:29
-
18:46
-
18:30
-
18:08
-
17:51
-
17:37
-
17:00
-
16:48
-
16:15
-
15:35
-
15:03
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:39
-
14:37
-
14:08
-
13:58
-
13:33
-
13:13
-
12:59
-
12:40
-
12:15
-
11:41
-
11:25
-
11:00
-
10:33
-
10:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам