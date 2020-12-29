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Капитан «Чикаго» Тэйвз пропустит тренинг-кемп и старт регулярки из-за болезни

Капитан «Чикаго» Тэйвз пропустит тренинг-кемп и старт регулярки из-за болезни
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз пропустит старт нового сезона Национальной хоккейной лиги, сообщает обозреватель канадского телеканала TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере».

По информации источника, 32-летний канадский хоккеист пропустит тренировочный лагерь и начало регулярного чемпионата из-за болезни.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 Тэйвз провёл в составе «Чикаго» 70 встреч, в которых набрал 60 (18+42) очков при коэффициенте полезности «-2». В 9 матчах плей-офф канадец забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что 19-летний форвард «Блэкхоукс» Кирби Дак, получивший перелом правого запястья в выставочной игре со сборной России (1:0) перед МЧМ-2021, пропустит четыре-пять месяцев.

Капитан молодёжной сборной Канады Кирби Дак пропустит 4-5 месяцев из-за травмы
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