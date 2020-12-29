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Мосалёв — о переходе в «Динамо» Мн: хочется показать, что ещё есть порох в пороховницах

Мосалёв — о переходе в «Динамо» Мн: хочется показать, что ещё есть порох в пороховницах
Хоккей / КХЛ 0
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Новичок минского «Динамо» Денис Мосалёв поделился первыми впечатлениями после перехода в белорусский клуб.

«Рад, что попал в команду, которая решает высокие задачи. Видел матчи «Динамо». Это амбициозная, скоростная, агрессивная команда, которая нацелена на ворота. Отмечу хорошую игру в большинстве.
Хочется показать и доказать, что ещё есть порох в пороховницах, силы и желание играть в хоккей. Только что пообщался с тренерами, познакомились поближе. Дальше буду более детально изучать требования штаба и систему игры.

Почему пришлось уйти из «Сочи»? Я был на контракте. Но затем сменилось руководства клуба, новые менеджеры взяли курс на омоложение состава. С опытными игроками расторгли соглашения. Пришлось уйти в тот момент, когда составы других команды были укомплектованы. Всё это время тренировался, поддерживал форму», — приводит слова Мосалёва пресс-служба клуба.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Мосалёв стал игроком минского «Динамо»
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