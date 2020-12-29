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Вице-президент ИИХФ: Фазель должен сказать правду — ЧМ в Беларуси невозможен

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вице-президент ИИХФ: Фазель должен сказать правду — ЧМ в Беларуси невозможен
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал информацию о том, что глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в январе встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудит проведение ЧМ-2021 в Минске.

«Сейчас ситуация выглядит намного более определённо. Постепенно играть в Беларуси стало невозможно. Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать. Фазель должен сказать Лукашенко правду — чемпионат мира на территории Беларуси невозможен.

Сможет ли Латвия принять ЧМ в одиночку? Латвийцы заявили, что готовы построить каток на футбольном стадионе на 6000 зрителей. Надеюсь, к маю мы сможем получить хотя бы половину от нормального числа болельщиков на трибунах. Пока что я не считаю «пузырь» для ЧМ вариантом номер один», — приводит слова Куммолы Iltalehti.

Фазель встретится с Лукашенко в январе, чтобы обсудить подготовку к ЧМ-2021
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