Вице-президент ИИХФ: Фазель должен сказать правду — ЧМ в Беларуси невозможен

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал информацию о том, что глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в январе встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудит проведение ЧМ-2021 в Минске.

«Сейчас ситуация выглядит намного более определённо. Постепенно играть в Беларуси стало невозможно. Я настаивал на этом уже давно. Изначально я был один, затем меня поддержал датчанин. Постепенно давление стало нарастать. Фазель должен сказать Лукашенко правду — чемпионат мира на территории Беларуси невозможен.

Сможет ли Латвия принять ЧМ в одиночку? Латвийцы заявили, что готовы построить каток на футбольном стадионе на 6000 зрителей. Надеюсь, к маю мы сможем получить хотя бы половину от нормального числа болельщиков на трибунах. Пока что я не считаю «пузырь» для ЧМ вариантом номер один», — приводит слова Куммолы Iltalehti.