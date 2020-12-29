Экс-форвард «Детройта» и «Питтсбурга» Шихан подписал пробный контракт с «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» подписал пробный контракт с нападающим Райли Шиханом, информирует официальный сайт американского клуба.

В прошлом сезоне Райли выступал за «Эдмонтон Ойлерз», в общей сложности сыграл 66 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности «-13» и 6 минутах штрафного времени. В 4 матчах плей-офф канадец не отметился результативными действиями.

В НХЛ Райли также защищал цвета «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Всего в 513 играх на его счету 164 (66+98) балла. Шихан запомнился в лиге тем, что в сезоне-2016/2017 не мог отличиться на протяжении 79 матчей подряд. Неудачную серию форвард прервал, оформив дубль в последнем матче в истории знаменитой «Джо Луис Арены».