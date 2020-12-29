Хартли: не будем торопиться и дадим Ковальчуку время подготовиться к плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал переход в омский клуб нападающего Ильи Ковальчука.

«Мы с Кови крепко обнялись. Мы поддерживали связь на протяжении всего времени, но виделись последний раз на чемпионате мира два года назад. Много времени прошло. Рад снова его видеть, сразу вспомнилось время в Атланте, когда я там тренировал, а он играл за «Трэшерз». Всё прекрасно.

Он всё тот же, лишь стал немного старше. Прекрасный человек. Рад снова его видеть. Приятно вновь вместе быть на льду. Будем идти день за днём. Последний свой матч он сыграл очень давно. Но мы увидели, что свой бросок он не утратил. Сомнений на этот счёт у меня и не было. Мы дадим ему время, не будем торопиться. У нас в запасе есть несколько игр, чтобы он смог подготовиться к плей-офф, ведь он здесь именно для этого. Я всегда вношу небольшие коррективы, но при этом главные вещи остаются неизменны, поэтому для Кови изменения будут не столь значительными», — сказал Хартли в интервью клубному YouTube-каналу «Авангарда».