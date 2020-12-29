«Торпедо» продлило контракты с Кириллом Ураковым и Андреем Белевичем
Нападающие Кирилл Ураков и Андрей Белевич продлили контракты с «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородского клуба. Новые соглашения хоккеистов рассчитаны на два года.
23-летний Белевич сыграл 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «–6» и 8 минутах штрафного времени. Белорусский хоккеист проводит в «Торпедо» третий сезон.
23-летний Ураков в 35 матчах регулярки забросил 5 шайб и отдал 2 результативные перердачи при показателе «–4». Россиянин выступает за нижегородский клуб с сезона-2016/2017.
«Торпедо», набрав в 40 матчах регулярного чемпионата 45 очков, занимает 7-е место в Восточной конференции.
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