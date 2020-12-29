Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» продлило контракты с Кириллом Ураковым и Андреем Белевичем

«Торпедо» продлило контракты с Кириллом Ураковым и Андреем Белевичем
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие Кирилл Ураков и Андрей Белевич продлили контракты с «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородского клуба. Новые соглашения хоккеистов рассчитаны на два года.

23-летний Белевич сыграл 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «–6» и 8 минутах штрафного времени. Белорусский хоккеист проводит в «Торпедо» третий сезон.

23-летний Ураков в 35 матчах регулярки забросил 5 шайб и отдал 2 результативные перердачи при показателе «–4». Россиянин выступает за нижегородский клуб с сезона-2016/2017.

«Торпедо», набрав в 40 матчах регулярного чемпионата 45 очков, занимает 7-е место в Восточной конференции.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

«Торпедо» обменяло Воеводина в СКА на денежную компенсацию
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020