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Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз рассказал о проблемах со здоровьем

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз рассказал о проблемах со здоровьем
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз объяснил, почему он пропустит старт нового сезона Национальной хоккейной лиги.

«В это межсезонье я испытывал симптомы, из-за которых я чувствовал себя истощённым и вялым. Я работаю с врачами, чтобы лучше понять своё состояние.

До тех пор пока я не верну своё здоровье к состоянию, когда буду чувствовать, что могу выступать на элитном уровне и помогать своей команде, я не буду присоединяться к «Блэкхоукс» в тренировочном лагере. У меня нет точной даты, когда я вернусь в команду. Я очень разочарован, но было бы несправедливо по отношению к себе или моим товарищам по команде пытаться играть в моём текущем состоянии.

Обращаясь к фанатам «Блэкхоукс», отмечу, что я буду делать всё, что в моих силах, чтобы вернуться на лёд к любимой игре в любимой команде. В настоящее время я не буду делать никаких комментариев и прошу всех уважать мою конфиденциальность, поскольку я сосредоточен на своём здоровье и выздоровлении», — приводит слова Тэйвз пресс-служба клуба.

Капитан «Чикаго» Тэйвз пропустит тренинг-кемп и старт регулярки из-за болезни
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