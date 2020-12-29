Вайсфельд: если «Барыс» собирается силами, он может победить любого соперника в КХЛ

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о казахстанском «Барысе», который в декабре потерпел всего два поражения в регулярном чемпионате КХЛ.
«У «Барыса» хороший состав, достаточно квалифицированные легионеры, к которым совсем недавно добавился защитник Линтуниеми. Но у них очень многое зависит от настроения. Я комментировал последний матч против «Сибири», и «Барыс» выглядел в нём уж слишком вальяжно. Может, повлияла быстрая шайба, но в итоге вальяжность плохо кончилась. Но, если «Барыс» собирается силами, концентрируется, он может победить любого соперника в КХЛ.
Здесь вопрос не только про умение выбрать легионеров, а про то, что в «Барысе» их попросту больше, чем во многих других командах. Когда у тебя лимит в пять человек, то ты, подписывая иностранца, боишься ошибиться. «Барысу» это не знакомо: один из пяти легионеров не очень – не беда, ведь есть шестой, седьмой и восьмой», — приводит слова Вайсфельда пресс-служба КХЛ.
- 29 декабря 2020
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