«Калгари» подписал пробный контракт с голкипером Гарретом Спарксом
«Калгари Флэймз» подписал пробный контракт с голкипером Гарретом Спарксом, информирует официальный сайт канадского клуба. Хоккеист пройдет подготовку в тренировочном лагере «огоньков».
В минувшем сезоне 27-летний голкипер выступал за «Вегас Голден Найтс». В регулярном чемпионате НХЛ сыграл в матче с «Колорадо Эвеланш» 27 минут 24 секунды, отразил 12 бросков и позволил дважды забросить форварду «лавин» Мэтту Калверту.
В НХЛ Гаррет Спаркс также защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс». В лиге он провёл 38 матчей, одержал 14 побед и два раза сыграл на ноль при 89,7% отражённых бросков. Его коэффициент надёжности — 3,1. На драфте НХЛ-2011 он был выбран «Торонто» в седьмом раунде под общим 190-м номером.
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