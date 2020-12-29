«Калгари» подписал пробный контракт с голкипером Гарретом Спарксом

«Калгари Флэймз» подписал пробный контракт с голкипером Гарретом Спарксом, информирует официальный сайт канадского клуба. Хоккеист пройдет подготовку в тренировочном лагере «огоньков».

В минувшем сезоне 27-летний голкипер выступал за «Вегас Голден Найтс». В регулярном чемпионате НХЛ сыграл в матче с «Колорадо Эвеланш» 27 минут 24 секунды, отразил 12 бросков и позволил дважды забросить форварду «лавин» Мэтту Калверту.

В НХЛ Гаррет Спаркс также защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс». В лиге он провёл 38 матчей, одержал 14 побед и два раза сыграл на ноль при 89,7% отражённых бросков. Его коэффициент надёжности — 3,1. На драфте НХЛ-2011 он был выбран «Торонто» в седьмом раунде под общим 190-м номером.