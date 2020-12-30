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Стал известен состав молодёжной сборной России на встречу с Австрией на МЧМ-2021

Стал известен состав молодёжной сборной России на встречу с Австрией на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Пресс-служба молодёжной сборной России в «Твиттере» объявила состав команды на встречу групповой стадии турнира МЧМ-2021 со сборной Австрии. Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

Артур Ахтямов (Ярослав Аскаров);

Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков (А); Родион Амиров (А) – Марат Хуснутдинов – Василий Подколзин (К)

Роман Бычков – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Михаил Абрамов – Егор Чинахов;

Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Спиридонов – Илья Сафонов – Данил Башкиров;

Егор Шеховцев; Егор Афанасьев, Максим Грошев – Василий Пономарёв – Захар Бардаков;

Начало матча запланировано на 5:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале, а также на официальной странице Первого канала в YouTube.

Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

История и статистика встреч сборных России и Австрии на молодёжных чемпионатах мира
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