Стал известен состав молодёжной сборной России на встречу с Австрией на МЧМ-2021

Пресс-служба молодёжной сборной России в «Твиттере» объявила состав команды на встречу групповой стадии турнира МЧМ-2021 со сборной Австрии. Сочетания звеньев выглядят следующим образом:
Артур Ахтямов (Ярослав Аскаров);
Шакир Мухамадуллин – Семён Чистяков (А); Родион Амиров (А) – Марат Хуснутдинов – Василий Подколзин (К)
Роман Бычков – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Михаил Абрамов – Егор Чинахов;
Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Спиридонов – Илья Сафонов – Данил Башкиров;
Егор Шеховцев; Егор Афанасьев, Максим Грошев – Василий Пономарёв – Захар Бардаков;
Начало матча запланировано на 5:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале, а также на официальной странице Первого канала в YouTube.
Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
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