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Австрия U20 — Россия U20: Родион Амиров реализовал буллит и открыл счёт в матче

Австрия U20 — Россия U20: Родион Амиров реализовал буллит и открыл счёт в матче
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная России проводит третий матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. В соперниках у команды Игоря Ларионова команда Австрии. Россияне открыли счёт в матче на четвёртой минуте первого периода. Буллит реализовал Родион Амиров.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Обе команды уже провели по два матча на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2). В свою очередь австрийская команда в первой встрече была разгромлена командой США (0:11), а во второй — сборной Швеции (0:4).

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 25 декабря по 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

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Подготовка к игре, атмосфера, комментарии, голы и всё самое интересное о важной встрече команды Игоря Ларионова.
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