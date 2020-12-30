Сборная России в эти минуты проводит свой третий матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. В соперниках у команды Игоря Ларионова команда Австрии (5:1, идёт третий период).

В начале третьего периода молодёжная сборная России впервые реализовала большинство на МЧМ-2021. Цели достиг бросок от синей линии защитника российской команды Артемия Князева.

Обе команды уже провели по два матча на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2). В свою очередь австрийская команда в первой встрече была разгромлена командой США (0:11), а во второй — сборной Швеции (0:4).



Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 25 декабря по 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.