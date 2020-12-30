Сборная России в эти минуты проводит свой третий матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. В соперниках у команды Игоря Ларионова команда Австрии (5:1, идёт третий период).
В начале третьего периода молодёжная сборная России впервые реализовала большинство на МЧМ-2021. Цели достиг бросок от синей линии защитника российской команды Артемия Князева.
Обе команды уже провели по два матча на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2). В свою очередь австрийская команда в первой встрече была разгромлена командой США (0:11), а во второй — сборной Швеции (0:4).
Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 25 декабря по 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 30 декабря 2020
-
08:00
-
07:47
-
07:22
-
07:02
-
06:46
-
06:35
-
06:27
-
06:10
-
06:04
-
05:50
-
05:45
-
04:43
-
04:28
-
04:00
-
00:32
- 29 декабря 2020
-
23:55
-
23:19
-
22:45
-
22:00
-
21:45
-
21:23
-
20:42
-
20:30
-
20:05
-
20:00
-
19:29
-
18:46
-
18:30
-
18:08
-
17:51
-
17:37
-
17:00
-
16:48
-
16:15
-
15:35