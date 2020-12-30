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Сборная России одержала вторую победу на МЧМ-2021, со счётом 7:1 разгромив команду Австрии

Сборная России одержала вторую победу на МЧМ-2021, со счётом 7:1 разгромив команду Австрии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная России обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:1 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Счёт в матче открыл нападающий сборной России Родион Амиров, реализовавший буллит за нарушение против Егора Чинахова. Форвард «Авангарда» получил в этом эпизоде травму и досрочно завершил встречу. Следом дубль оформил капитан российской команды Василий Подколзин. Под занавес первого периода нападающий россиян Марат Хуснутдинов довёл счёт до крупного.

U20 ЧМ-2021. Группа B
30 декабря 2020, среда. 05:30 МСК
Австрия U20
Окончен
1 : 7
Россия U20
0:1 Амиров – 04:04' (бул)   0:2 Подколзин (Бычков, Чистяков) – 06:11' (5x5)   0:3 Подколзин (Князев, Амиров) – 13:44' (5x5)   0:4 Хуснутдинов (Подколзин, Бычков) – 16:19' (5x5)   1:4 Петерс (Каспер) – 27:38' (5x5)   1:5 Князев (Афанасьев, Хуснутдинов) – 41:46' (5x4)   1:6 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 57:44' (5x5)   1:7 Грицюк (Афанасьев, Бычков) – 58:29' (5x5)

Во втором периоде австрийская команда усилиями Зеены Питерса забросила первую шайбу на МЧМ-2021. В начале третьего периода защитник Артемий Князев реализовал большинство и сделал счёт 5:1 в пользу сборной России. Также в составе российской команды отличились Егор Афанасьев и Арсений Грицюк.

Сборная России стала первой командой на МЧМ-2021, не сумевшей забить Австрии за период
Один из лидеров сборной России получил травму. Чинахов влетел в борт после фола австрийца
Егор ушёл со льда, не опираясь на правую ногу. Всё выглядит очень плохо.
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