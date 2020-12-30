Сборная России обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:1 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне.
Сборная России нанесла 50 бросков по воротам Австрии на МЧМ, шведы – 65, американцы — 73. При этом игроки сборной Австрии 18 раз побеспокоили голкипера российской команды Артура Ахтямова. Австрийцы нанесли больше бросков по воротам России, чем в сумме за два предыдущих матча. По воротам сборной США они атаковали 10 раз, а по воротам Швеции — 6 раз.
Ранее сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2). В свою очередь австрийская команда в первой встрече была разгромлена командой США (0:11), а во второй — сборной Швеции (0:4).
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