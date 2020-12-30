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Ларионов: ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Ждём более подробных данных

Ларионов: ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Ждём более подробных данных
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов после победы в матче с командой Австрии (7:1) на чемпионате мира 2021 года прокомментировал травму Егора Чинахова.

«Ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Мы ждём более подробных данных о его состоянии, ждём, что скажут доктора. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 25 декабря по 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Нападающий молодёжной сборной России Чинахов получил травму в матче с командой Австрии
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