Ларионов: ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Ждём более подробных данных

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов после победы в матче с командой Австрии (7:1) на чемпионате мира 2021 года прокомментировал травму Егора Чинахова.

«Ничего не могу сказать о состоянии Чинахова. Мы ждём более подробных данных о его состоянии, ждём, что скажут доктора. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 25 декабря по 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.