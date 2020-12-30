Амиров: спасибо Чинахову, что заработал буллит — мой бросок был домашней заготовкой

Нападающий сборной России Родион Амиров прокомментировал победный матч молодёжного чемпионата мира со сборной Австрии (7:1).



«Мой буллит? Да, это была домашняя заготовка. У этого вратаря с той же стороны, как и у Аскарова. Спасибо большое Егору Чинахову, что заработал этот штрафной бросок. Слава богу, удалось реализовать.



В психологическом плане было важно почувствовать уверенность, забить. Слава богу, что получилось так хорошо сыграть. Дай бог, чтобы и дальше всё шло так же. Мы все заточены ради одной цели.



Как я воспринимаю перестановки в звеньях, потому что начинал в первом звене? Перестановки — это рабочий процесс. Тренерскому штабу виднее, потому что нужно было дать импульс, наша тройка не забивала в первых матчах. Хорошо, что сегодня нас соединили, удалось забить. Это придаст уверенности в следующих матчах и, конечно, в матчах плей-офф», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Австрия U20 — Россия U20: Родион Амиров реализовал буллит и открыл счёт в матче