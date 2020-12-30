Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Амиров: спасибо Чинахову, что заработал буллит — мой бросок был домашней заготовкой

Амиров: спасибо Чинахову, что заработал буллит — мой бросок был домашней заготовкой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Нападающий сборной России Родион Амиров прокомментировал победный матч молодёжного чемпионата мира со сборной Австрии (7:1).

«Мой буллит? Да, это была домашняя заготовка. У этого вратаря с той же стороны, как и у Аскарова. Спасибо большое Егору Чинахову, что заработал этот штрафной бросок. Слава богу, удалось реализовать.

В психологическом плане было важно почувствовать уверенность, забить. Слава богу, что получилось так хорошо сыграть. Дай бог, чтобы и дальше всё шло так же. Мы все заточены ради одной цели.

Как я воспринимаю перестановки в звеньях, потому что начинал в первом звене? Перестановки — это рабочий процесс. Тренерскому штабу виднее, потому что нужно было дать импульс, наша тройка не забивала в первых матчах. Хорошо, что сегодня нас соединили, удалось забить. Это придаст уверенности в следующих матчах и, конечно, в матчах плей-офф», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Австрия U20 — Россия U20: Родион Амиров реализовал буллит и открыл счёт в матче
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020