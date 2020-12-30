Князев: не стоит думать, что матч с Австрией был полезен только нападающим

Защитник сборной России Артемий Князев прокомментировал победный матч со сборной Австрии (7:1) на молодёжном чемпионате мира.
«Амиров забил классный гол с буллита. Он хорошо играет в КХЛ, у него отличный бросок, так что отлично сыграл.
Австрия — аутсайдер группы? Я бы так не сказал. Для нас, для игроков обороны этот матч тоже был полезным. Соперник забил гол, много неприятностей нам создали. С точки зрения защитников было важно отработать позиционное взаимодействие, атаки. Так что не стоит думать, что польза была только форвардам», — передаёт слова Князева корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
В начале третьего периода молодёжная сборная России впервые реализовала большинство на МЧМ-2021. Цели достиг бросок от синей линии защитника российской команды Артемия Князева.
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