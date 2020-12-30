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Р. Ротенберг — о 7:1 с Австрией: это зеркальное отражение тренировочного процесса

Р. Ротенберг — о 7:1 с Австрией: это зеркальное отражение тренировочного процесса
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Первый вице-президент ФХР, глава штаба молодёжной сборной России Роман Ротенберг прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с командой Австрии (7:1) на чемпионате мира 2021 года.

«Важно было вернуть победный эмоциональный фон, команда серьёзно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф.

Самая важная игра – следующая, в которой сборная России будет играть за первое место в группе. В игре с австрийцами мы увидели то, что команда тренировала, и это зеркальное отражение тренировочного процесса – как мы тренируемся, так и играем. Самое главное сейчас – восстановление к матчу со шведами.

Мы отталкиваемся от своей игры. Как всегда, идём от матча к матчу, шаг за шагом. Сборная России выходит играть на победу в каждом матче, и соперников мы себе никогда не выбираем», – цитирует Ротенберга ТАСС.

Сборная России стала первой командой на МЧМ-2021, не сумевшей забить Австрии за период
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