Р. Ротенберг — о 7:1 с Австрией: это зеркальное отражение тренировочного процесса

Первый вице-президент ФХР, глава штаба молодёжной сборной России Роман Ротенберг прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с командой Австрии (7:1) на чемпионате мира 2021 года.

«Важно было вернуть победный эмоциональный фон, команда серьёзно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф.



Самая важная игра – следующая, в которой сборная России будет играть за первое место в группе. В игре с австрийцами мы увидели то, что команда тренировала, и это зеркальное отражение тренировочного процесса – как мы тренируемся, так и играем. Самое главное сейчас – восстановление к матчу со шведами.



Мы отталкиваемся от своей игры. Как всегда, идём от матча к матчу, шаг за шагом. Сборная России выходит играть на победу в каждом матче, и соперников мы себе никогда не выбираем», – цитирует Ротенберга ТАСС.