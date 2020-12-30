Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

Вчера, 29 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В пятый игровой день было сыграно три матча.

Сборная США U20 — сборная Чехии U20 — 7:0

Одним из главных героев встречи стал американский форвард Тревор Зеграс, который забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Бобби Бринк (2+0), Коул Кофилд (1+1) и Кэм Йорк (0+2). Голкипер сборной США Спенсер Найт оформил шат-аут, отразив 22 броска.

Сборная Канады U20 — сборная Швейцарии U20 — 10:0

В составе Канады отличились Филип Томасино, Дилан Козенс (1+1), Джейкоб Пеллетье (2+1), Райан Судзуки, Коннор Макмайкл (1+1), Куинтон Байфилд (2+4), Коул Перфетти (1+1) и Кейден Гуле.

Сборная Австрии U20 — сборная России U20 — 1:7