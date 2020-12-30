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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Вчера, 29 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В пятый игровой день было сыграно три матча.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Сборная США U20 — сборная Чехии U20 — 7:0

Одним из главных героев встречи стал американский форвард Тревор Зеграс, который забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Бобби Бринк (2+0), Коул Кофилд (1+1) и Кэм Йорк (0+2). Голкипер сборной США Спенсер Найт оформил шат-аут, отразив 22 броска.

U20 ЧМ-2021. Группа B
29 декабря 2020, вторник. 22:00 МСК
США U20
Окончен
7 : 0
Чехия U20
1:0 Бринк (Хеллесон) – 25:33' (5x5)   2:0 Зеграс (Тран) – 33:00' (4x4)   3:0 Бринк (Бенирс, Джонсон) – 35:56' (5x5)   4:0 Зеграс – 46:03' (5x5)   5:0 Калиев (Йорк, Зеграс) – 48:18' (5x4)   6:0 Кофилд (Зеграс, Йорк) – 50:22' (5x4)   7:0 Болди (Зеграс, Кофилд) – 51:22' (5x3)

Сборная Канады U20 — сборная Швейцарии U20 — 10:0

В составе Канады отличились Филип Томасино, Дилан Козенс (1+1), Джейкоб Пеллетье (2+1), Райан Судзуки, Коннор Макмайкл (1+1), Куинтон Байфилд (2+4), Коул Перфетти (1+1) и Кейден Гуле.

U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
10 : 0
Швейцария U20
1:0 Томасино (Байфилд, Куинн) – 01:30' (5x5)   2:0 Козенс (Перфетти, Макмайкл) – 21:40' (5x4)   3:0 Пеллетье (Зари, Байфилд) – 28:02' (5x5)   4:0 Судзуки (Байфилд, Ньюхук) – 33:44' (5x4)   5:0 Макмайкл (Козенс) – 37:53' (5x5)   6:0 Байфилд (Драйсдейл, Судзуки) – 45:16' (5x4)   7:0 Байфилд (Куинн, Пеллетье) – 48:07' (5x5)   8:0 Перфетти (Кребс, Ньюхук) – 49:09' (5x5)   9:0 Гуле (Корчак, Кребс) – 53:28' (5x5)   10:0 Пеллетье (Байфилд) – 55:35' (5x5)

Сборная Австрии U20 — сборная России U20 — 1:7

U20 ЧМ-2021. Группа B
30 декабря 2020, среда. 05:30 МСК
Австрия U20
Окончен
1 : 7
Россия U20
0:1 Амиров – 04:04' (бул)   0:2 Подколзин (Бычков, Чистяков) – 06:11' (5x5)   0:3 Подколзин (Князев, Амиров) – 13:44' (5x5)   0:4 Хуснутдинов (Подколзин, Бычков) – 16:19' (5x5)   1:4 Петерс (Каспер) – 27:38' (5x5)   1:5 Князев (Афанасьев, Хуснутдинов) – 41:46' (5x4)   1:6 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 57:44' (5x5)   1:7 Грицюк (Афанасьев, Бычков) – 58:29' (5x5)
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