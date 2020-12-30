Все турнирные расклады в группе для сборной России на МЧМ

Завтра, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею. Команда Игоря Ларионова встретится со сборной Швеции, которая в последний раз проигрывала в группе МЧМ ещё 14 лет назад. Российская сборная на данный момент сохраняет шансы на любое место — от первого по четвёртое.
Россия займёт четвёртое место в группе
— Если проиграет Швеции в основное время, и США обыграют Швецию в основное время, и Чехия обыграет Австрию в основное время.
— Если проиграет Швеции в основное время, и матч Швеции и США закончится за пределами основного времени, и Чехия обыграет Австрию в основное время.
Россия займёт третье место в группе
— Если проиграет Швеции за пределами основного времени и США обыграют Швецию любым способом.
— Если проиграет Швеции в основное время, и США проиграют Швеции в основное время, и Чехия обыграет Австрию в основное время, то места между Россией, США и Чехией будут распределяться по разнице забитых и пропущенных шайб. На данный момент худший показатель у Чехии (-11), следом идёт Россия (+6), а лидируют США (+16).
— Если проиграет Швеции в основное время, и США обыграют Швецию, и Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.
— Если проиграет Швеции в основное время, и США проиграют Швеции за пределами основного времени, и Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.
Россия займёт второе место в группе
— Если обыграет Швецию за пределами основного времени и матч между Швецией и США закончится в основное время или Швеция обыграет США за пределами основного времени.
— Если не наберёт очков со Швецией, и США проиграют Швеции в основное время, и Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.
— Если наберёт одно очко со Швецией и США проиграют Швеции любым способом.
— Если проиграет Швеции в основное время, и Швеция обыграет США в основное время, и Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.
Россия займёт первое место в группе
— Если обыграет Швецию в основное время. Всё, других условий нет.
— Если обыграет Швецию за пределами основного времени и США обыграют Швецию за пределами основного времени.
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