Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Все турнирные расклады в группе для сборной России на МЧМ

Все турнирные расклады в группе для сборной России на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Завтра, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею. Команда Игоря Ларионова встретится со сборной Швеции, которая в последний раз проигрывала в группе МЧМ ещё 14 лет назад. Российская сборная на данный момент сохраняет шансы на любое место — от первого по четвёртое.

Россия займёт четвёртое место в группе
— Если проиграет Швеции в основное время, и США обыграют Швецию в основное время, и Чехия обыграет Австрию в основное время.
— Если проиграет Швеции в основное время, и матч Швеции и США закончится за пределами основного времени, и Чехия обыграет Австрию в основное время.

Россия займёт третье место в группе
— Если проиграет Швеции за пределами основного времени и США обыграют Швецию любым способом.
— Если проиграет Швеции в основное время, и США проиграют Швеции в основное время, и Чехия обыграет Австрию в основное время, то места между Россией, США и Чехией будут распределяться по разнице забитых и пропущенных шайб. На данный момент худший показатель у Чехии (-11), следом идёт Россия (+6), а лидируют США (+16).
— Если проиграет Швеции в основное время, и США обыграют Швецию, и Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.
— Если проиграет Швеции в основное время, и США проиграют Швеции за пределами основного времени, и Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.

Россия займёт второе место в группе
— Если обыграет Швецию за пределами основного времени и матч между Швецией и США закончится в основное время или Швеция обыграет США за пределами основного времени.
— Если не наберёт очков со Швецией, и США проиграют Швеции в основное время, и Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.
— Если наберёт одно очко со Швецией и США проиграют Швеции любым способом.
— Если проиграет Швеции в основное время, и Швеция обыграет США в основное время, и Чехия наберёт меньше трёх очков в матче с Австрией.

Россия займёт первое место в группе
— Если обыграет Швецию в основное время. Всё, других условий нет.
— Если обыграет Швецию за пределами основного времени и США обыграют Швецию за пределами основного времени.

Расклад для сборной России в группе МЧМ. Как стать первыми и не упасть на четвёртое место
Всё в руках нашей молодёжки – обыграют Швецию, и можно будет не беспокоиться, как сыграют конкуренты.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020