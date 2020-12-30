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Лавиолетт: Самсонов продемонстрировал своё мастерство. Мы рады, что он залечил травму

Лавиолетт: Самсонов продемонстрировал своё мастерство. Мы рады, что он залечил травму
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал подписание пробного контракта с вратарём Крэйгом Андерсоном.

Ранее стало известно, что Хенрик Лундквист, подписавший в межсезонье договор с «Вашингтоном», пропустит сезон НХЛ из-за проблем с сердцем.

«В некотором роде появление такого игрока, как Андерсон, помогает нам решить те же задачи, о которых мы говорили в случае с Хенриком. Ситуации сопоставимы. Он приходит в новую команду, ему есть что доказывать, и он будет биться за место в составе, за место в воротах. Мне нравится такая перспектива. Думаю, что конкуренция между хоккеистами будет ещё интереснее в связи с появлением Андерсона.

Самсонов? Он является частью команды. Он получил определённый опыт, продемонстрировал своё мастерство, и мы очень рады, что он вернулся в состав, залечил травму и готов показать себя на сборах. Молодым вратарям сейчас предстоит сделать серьёзный шаг, но мы верим в них. Им придётся хорошенько поработать в лагере.

У нас есть всё необходимое, и мы с нетерпением ждём открытия лагерей. Хотим посмотреть на вратарей, на молодых голкиперов, которые уже есть в составе, и на опытного Крэйга Андерсона, чтобы понять, что из этого получится. Думаю, что мы станем свидетелями очень упорной конкурентной борьбы. Конечно, будет определённый оценочный этап, а затем нам надо будет принять решение. Мы верим в наших ребят, несмотря на то что с нами нет Хенрика», – цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

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