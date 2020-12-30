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Третьяк: на большой скорости техничные шведы ошибаются. Тарасов говорил нам об этом

Третьяк: на большой скорости техничные шведы ошибаются. Тарасов говорил нам об этом
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча молодёжной сборной России с командой Швеции на МЧМ-2021.

«Со шведами нужно играть только на высоких скоростях, потому что они очень техничные ребята, на малой скорости их трудно обыграть, а на большой они ошибаются. Тарасов в своё время нам говорил об этом. Я пожелал Ларионову, чтобы они играли на высоких скоростях и дисциплинированно, без удалений.

Каждой пятёрке достаточно 35-40 секунд на льду для этого, такими быстрыми сменами тогда и сейчас играет ЦСКА. Это сбивает с толку соперника, нужно наседать на защитников, и они будут ошибаться.

7:1 с Австрией? Хорошо, хоть лидеры стали забивать: Амиров, Подколзин. Они теперь почувствуют уверенность, и я думаю, что со шведами будет интересный матч», – цитирует Третьяка ТАСС.

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Всё в руках нашей молодёжки – обыграют Швецию, и можно будет не беспокоиться, как сыграют конкуренты.
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