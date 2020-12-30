«Авангард» — об «Арене-Омск»: строительство поднимается на уровень второго этажа

«Авангард» рассказал о ходе строительства «Арены-Омск». Ранее было завершено устройство фундаментной плиты ледового поля и свайного поля, после чего началось устройство фундамента внешних павильонов досмотра.
«Отличные новости про «Арену-Омск»! Строительство поднимается на уровень второго этажа – началось бетонирование плиты перекрытия. На трёх участках возводятся колонны и стены, продолжается устройство фундамента внешних КПП, а также сетей водоснабжения и ливневой канализации.
В новогодние праздники работы на площадке «Арены-Омск» будут продолжаться без остановки. Строители сделают паузу только на один день – 1 января 2021 года», – говорится в официальном сообщении омского клуба в «Твиттере».
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».
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