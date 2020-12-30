Фетисов: встреча со Швецией будет похожа на игру плей-офф и лучше избежать проблем

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с командой Австрии (7:1).
«Эмоции у ребят перехлестывают, молодёжный чемпионат мира — особый турнир. На нём эмоции и мальчишество проявляются больше всего. Победа над Австрией никак не скажется на подготовке к шведам, уверен в этом. Игра прошла и о ней уже забыли. Всё движется к развязке.
Через такие игры, конечно, набирается уверенность. А в игре с Швецией будет играть главную роль будет играть то, кто справится с нервами лучше и совладает с эмоциями. Во главу угла нужно ставить организацию игры и дисциплину, как игровую, так и личную. Но повторюсь, ребята молодые, от эмоций никуда не денешься.
Встреча со Швецией будет похожа на игру плей-офф и лучше избежать проблем. Если идти до конца, нужно обыгрывать всех и минимизировать риски. С другой стороны, этому сопутствует хорошая подготовка. Будем желать ребятам победы, они очень стараются», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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