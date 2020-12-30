Амиров: чехи в матче со сборной России поставили «автобус», сильно ушли в окопы»

Нападающий молодёжной сборной России Родион Амиров поделился мнением о поражении в матче с командой Чехии на чемпионате мира 2021 года.

«Вязкий соперник, чехи поставили «автобус», было тяжело пройти среднюю зону. В обороне играли плотно, а мы мало на ворота лезли, и мало наших бросков доходило до их ворот. Мы допустили две ошибки, которые привели к голам. В принципе вот и весь матч. Это будет нам таким уроком.

Мы примерно представляли, но не думали, что они совсем наглухо уйдут в оборону. До этого чехи тоже играли в «автобус», но не в такой манере. В этой игре прям сильно ушли в окопы. Не скажу, что мы были не готовы, однако допустили ошибки. Тренерский штаб их разберёт, покажет, и будем двигаться дальше.

С чехами был такой матч, что тяжело было всем. И ко мне много вопросов. Сам себе их задаю. У меня не совсем игра складывается. Надо переломить эту полосу неудач. К каким бы партнёрам тебя ни поставили, нужно находить взаимопонимание. Конечно, с Васей и Маратом мы играли весь сбор, лучше друг друга понимали, но не могу сказать, что в другой тройке мне было некомфортно", — цитирует Амирова Sport24.