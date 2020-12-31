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Россия — Швеция: онлайн-трансляция матча молодёжного чемпионата мира начнётся в 5:30 мск

Россия — Швеция: онлайн-трансляция матча молодёжного чемпионата мира начнётся в 5:30 мск
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

31 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Начало — в 5:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Ранее сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В свою очередь шведская команда в первой встрече разгромила сборную Чехии (7:1), а во второй легко переиграла команду Австрии (4:0).

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