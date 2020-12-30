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Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 30 декабря

Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 30 декабря
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сегодня, 30 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В шестой день турнира будет сыграно три встречи. Сборная России закроет программу игрового дня встречей с командой Швеции.

22:00. Финляндия U20 – Словакия U20;

U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 22:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Словакия U20

02:00. Швейцария U20 – Германия U20;

U20 ЧМ-2021. Группа A
31 декабря 2020, четверг. 02:00 МСК
Швейцария U20
Не начался
Германия U20

05:30. Россия U20 – Швеция U20;

U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 05:30 МСК
Россия U20
Не начался
Швеция U20

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе играют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.

Сборная России одержала вторую победу на МЧМ-2021, со счётом 7:1 разгромив команду Австрии
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