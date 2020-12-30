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Рижское «Динамо» одержало шестую победу в сезоне, крупно обыграв «Спартак»

Рижское «Динамо» одержало шестую победу в сезоне, крупно обыграв «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0
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Рижское «Динамо» обыграло московский «Спартак». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 5:2.

На 5-й минуте матча Лаурис Дарзиньш вывел латвийскую команду вперёд, реализовав численное большинство. Через четыре минуты Лукаш Радил сравнял счёт. На 27-й минуте Михаил Юньков вывел москвичей вперёд, но спустя четыре минуты рижане вновь сделали счёт равным. За 19 секунд до конца периода Рихард Букартс вывел гостей вперёд. В начале третьего игрового отрезка Мартиньш Дзиеркалс увеличил преимущество рижан. В середине периода Денис Паршин забросил ещё одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 14:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Динамо Р
Рига
0:1 Дарзиньш (Якс, Индрашис) – 04:14' (5x4)   1:1 Радил (Ганзл) – 07:22' (5x5)   2:1 Юньков (Мусин, Талалуев) – 26:34' (5x5)   2:2 Берзиньш (Индрашис) – 30:33' (5x5)   2:3 Букартс (Дзиеркалс, Налимов) – 39:41' (5x5)   2:4 Дзиеркалс (Букартс, Букартс) – 42:14' (5x4)   2:5 Паршин (Дарзиньш, Индрашис) – 51:46' (5x5)

Следующую встречу «Динамо» проведёт в Риге с московскими одноклубниками, а «Спартак» сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». Оба матча пройдут 4 января 2021 года.

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