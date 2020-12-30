Рижское «Динамо» одержало шестую победу в сезоне, крупно обыграв «Спартак»

Рижское «Динамо» обыграло московский «Спартак». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 5:2.
На 5-й минуте матча Лаурис Дарзиньш вывел латвийскую команду вперёд, реализовав численное большинство. Через четыре минуты Лукаш Радил сравнял счёт. На 27-й минуте Михаил Юньков вывел москвичей вперёд, но спустя четыре минуты рижане вновь сделали счёт равным. За 19 секунд до конца периода Рихард Букартс вывел гостей вперёд. В начале третьего игрового отрезка Мартиньш Дзиеркалс увеличил преимущество рижан. В середине периода Денис Паршин забросил ещё одну шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующую встречу «Динамо» проведёт в Риге с московскими одноклубниками, а «Спартак» сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». Оба матча пройдут 4 января 2021 года.
- 30 декабря 2020
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