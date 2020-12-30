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Знарок — о 2:5 с рижским «Динамо»: нужно было пораньше заменить Беспалова

Знарок — о 2:5 с рижским «Динамо»: нужно было пораньше заменить Беспалова
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал домашнее поражение во встрече с рижским «Динамо». Столичная команда уступила со счётом 5:2.

«Совершили очень много непонятных ошибок, из этого и сложился результат. В большинстве пропустили непонятный гол. Желание было, хотели реабилитироваться за поражение 0:6. Но чрезмерное желание, вероятно, было. Или, может быть, пятая встреча через день, один и тот же состав практически играет. Наверное, не хватило сил. Хотя поначалу играли неплохо и в счёте повели.

Замена Беспалова? Я стараюсь не вмешиваться в работу тренера по вратарям. Он всем этим занимается. Хотя моё мнение — нужно было пораньше замену сделать», — приводит слова Знарка «Р-Спорт».

Рижское «Динамо» одержало шестую победу в сезоне, крупно обыграв «Спартак»
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