«Авангард» потерпел поражение от «Куньлуня» в дебютном матче Ковальчука

Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл омский «Авангард» в серии буллитов. Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и завершилась со счётом 4:3.
На 6-й минуте матча Итан Верек вывел гостей вперёд. В конце периода Рид Буше сравнял счёт, забросив в меньшинстве. На 24-й минуте Антон Лазарев вывел китайскую команду вперёд. На 36-й минуте Илья Ковальчук перехватил передачу защитника гостей, мощно бросил и сравнял счёт. Через 40 секунд «Авангард» вышел вперёд благодаря шайбе Павла Дедунова. За 35 секунд до конца периода Райан Спроул сравнял счёт. Победную шайбу в серии буллитов забросил Хантер Шинкарук.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующую встречу «Авангард» проведёт 3 января 2021 года в Минске с местным «Динамо». «Куньлунь» сыграет 5 января 2021 года в Мытищах с череповецкой «Северсталью».
- 30 декабря 2020
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